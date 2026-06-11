Билеты "Аэрофлота" по "плоским" тарифам будут доступны только для россиян

"Аэрофлот" начнет продавать билеты по "плоским" тарифам только россиянам Билеты "Аэрофлота" по "плоским" тарифам будут доступны только для россиян

Москва11 июн Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 июня начнет продавать билеты по фиксированным тарифам только россиянам, что сделает такие билеты более доступными, сообщает авиакомпания на своем сайте.

Раньше билеты по "плоским" тарифам могли покупать и иностранцы при поездках внутри России.

В авиакомпании указали на высокий спрос и социальную значимость программы, из-за чего ее действие решено распространить только на граждан РФ.

С 15 июня 2026 года билеты по фиксированным тарифам экономического класса смогут приобретать только россияне отмечается в сообщении

Иностранцы смогут купить билеты по коммерческим тарифам, добавили в авиакомпании.

Фиксированные тарифы являются социальной инициативой "Аэрофлота", они существенно ниже себестоимости и не зависят от дат. Сейчас билеты по "плоским тарифам" можно купить по маршрутам между Москвой и девятью городами Дальнего Востока, а также между Москвой и Калининградом.

Ранее "Аэрофлот" сообщал, что летом увеличит число билетов в Калининград по "плоскому" тарифу: будут запущены два дополнительных рейса в сутки.