Москва11 июнВести.Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 июня начнет продавать билеты по фиксированным тарифам только россиянам, что сделает такие билеты более доступными, сообщает авиакомпания на своем сайте.
Раньше билеты по "плоским" тарифам могли покупать и иностранцы при поездках внутри России.
В авиакомпании указали на высокий спрос и социальную значимость программы, из-за чего ее действие решено распространить только на граждан РФ.
С 15 июня 2026 года билеты по фиксированным тарифам экономического класса смогут приобретать только россиянеотмечается в сообщении
Иностранцы смогут купить билеты по коммерческим тарифам, добавили в авиакомпании.
Фиксированные тарифы являются социальной инициативой "Аэрофлота", они существенно ниже себестоимости и не зависят от дат. Сейчас билеты по "плоским тарифам" можно купить по маршрутам между Москвой и девятью городами Дальнего Востока, а также между Москвой и Калининградом.
Ранее "Аэрофлот" сообщал, что летом увеличит число билетов в Калининград по "плоскому" тарифу: будут запущены два дополнительных рейса в сутки.