Эксперт: рейсы на Дальний Восток и в Калининград станут доступнее для россиян Эксперт Пантелеев: для многих россиян станут доступны рейсы на Дальний Восток

Москва11 июн Вести.Для россиян полеты на Дальний Восток и Калининград станут более доступными благодаря "плоским" тарифам "Аэрофлота", отметил в беседе с ИС "Вести" исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

С 15 июня билеты по фиксированным тарифам эконом-класса "Аэрофлота" смогут приобретать только россияне. Ранее программа действовала для всех желающих, включая иностранцев.

Вполне логично было бы делать некоторое изъятия из правил реализации этой программы и сделать наиболее привлекательные тарифы доступными в первую очередь, а может быть, и исключительно для граждан РФ. Именно сейчас такое решение и будет реализовано. Говорить о том, чтобы это привело к радикальному сокращению объемов продаж билетов иностранцам, не приходится сообщил Пантелеев

Для иностранных пассажиров остаются доступными стандартные коммерческие тарифы, которые действуют на данных направлениях.

Это означает, что для большего количества россиян полеты на Дальний Восток и в Калининград станут доступными. Надо также напомнить, что российские авиакомпании при поддержке Министерства транспорта выполняют программу субсидированных перевозок, в том числе на Дальний Восток. Эта программа распространяется только на отдельные категории пассажиров, и это только граждане РФ с ограничением по возрасту или, например, по статусу многодетных напомнил эксперт

"Плоские" тарифы "Аэрофлота" распространяются на рейсы между Москвой и девятью городами Дальнего Востока: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ. Также тарифы действуют на рейсы между Москвой и Калининградом.

Социальная инициатива авиакомпании впервые была реализована в 2014 году. Цены на такие билеты существенно ниже себестоимости и не зависят от даты вылета.