Россияне с 1 июня смогут проходить посадку на рейс по биометрии

Москва1 июн Вести.С 1 июня пассажиры рейсов "Аэрофлот Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом смогут воспользоваться новым сервисом — посадкой в самолет по биометрии. Опция запущена в рамках эксперимента, который продлится до 1 апреля 2027 года.

Технология станет альтернативой предъявлению паспорта. С ее помощью можно будет пройти регистрацию на рейс, предполетный контроль и посадку на борт. Каждый пассажир вправе сам решать, что использовать — традиционный документ или биометрию. Однако на время эксперимента паспорт все равно нужно будет иметь при себе.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заранее сдать свои биометрические данные в Единую биометрическую систему (например, в отделениях некоторых банков). На основе этих данных создается цифровой шаблон лица, который и будет подтверждать личность пассажира.

По итогам эксперимента планируется подготовить предложения по развитию и масштабированию подобных технологий. Интерес к биометрии уже проявили и другие аэропорты.