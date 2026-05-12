Посадку на самолет по биометрии в России запустят до конца июня

Москва12 мая Вести.Россиянам разрешили проходить на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково по биометрии. Подписано постановление правительства о соответствующем пилотном проекте, сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Там уточнили, что сервис запустят до конца I полугодия текущего года, эксперимент будет проводиться в 2026-2027 годах.

Он коснется авиарейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры сообщили в аппарате Григоренко журналистам

В положении о проекте сказано, что биометрические данные пассажира считаются подтвержденными при проверке, если значение их соответствия векторам Единой биометрической системы (ЕБС) было не ниже 0,9999 пункта.

