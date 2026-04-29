Москва29 апрВести.Вход в пассажирские терминалы аэропорта Шереметьево с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая включительно для людей с оружием без перевозочных документов будет ограничен, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.
Уточняется, что пассажиров с оружием будет пропускать только при наличии разрешения на его ношение, хранение и транспортировку, а также документов для полета. При этом пройти можно будет не раньше, чем откроется регистрация на рейс.
Сотрудники АО "Шереметьево Безопасность" проверят все документы и сопроводят пассажира от пункта контроля, где оружие будет передано на временное хранение на время полета.
В период проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Труда и Дню Победы, в Шереметьево будут действовать временные ограниченияотмечается в публикации
Администрация Шереметьево обратилась к пассажирам с просьбой учитывать эту информацию при планировании полета и прохождении предполетных процедур.