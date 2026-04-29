В майские праздники вход в аэропорт Шереметьево с оружием ограничат

В Шереметьево предупредили об ограничениях на вход с оружием В майские праздники вход в аэропорт Шереметьево с оружием ограничат

Москва29 апр Вести.Вход в пассажирские терминалы аэропорта Шереметьево с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая включительно для людей с оружием без перевозочных документов будет ограничен, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Уточняется, что пассажиров с оружием будет пропускать только при наличии разрешения на его ношение, хранение и транспортировку, а также документов для полета. При этом пройти можно будет не раньше, чем откроется регистрация на рейс.

Сотрудники АО "Шереметьево Безопасность" проверят все документы и сопроводят пассажира от пункта контроля, где оружие будет передано на временное хранение на время полета.

В период проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Труда и Дню Победы, в Шереметьево будут действовать временные ограничения отмечается в публикации

Администрация Шереметьево обратилась к пассажирам с просьбой учитывать эту информацию при планировании полета и прохождении предполетных процедур.