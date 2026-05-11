Юрист Земскова: россиян не пустят по загранпаспорту без биометрии в ряд стран

Москва11 мая Вести.Россияне не смогут посетить несколько стран по старому загранпаспорту без биометрии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Галину Земскову.

По состоянию на 2026 год, полный запрет ввели: Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония сообщила она

По информации юриста, такой же запрет ввела и Франция, но для этой страны есть исключение, которое касается детей до 15 лет и тех, у кого шенгенская виза, выданная до 1 июня 2025 года.

Помимо этого, юрист сообщила, что с начала лета введет запрет и Финляндия. Но будет исключение для тех, кому нет 18 лет, а также тех, кто имеет вид на жительство Финляндии, полученный до 1 июня текущего года.

По словам собеседницы журналистов, переходный период для обладателей финской визы действует до 31 декабря 2026 года.

Ранее стало известно, что в загранпаспортах россиян с 2027 года отменят записи о детях.