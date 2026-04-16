Финляндия утвердила введение обязательного теста на гражданство с 2027 года

Финляндия ужесточила правила получения гражданства для иностранцев Финляндия утвердила введение обязательного теста на гражданство с 2027 года

Москва16 апр Вести.Правительство Финляндии на заседании в четверг, 16 апреля 2026 года, одобрило поправки к законодательству, значительно ужесточающие процедуру получения гражданства. Главным нововведением станет обязательный тест на гражданство, который начнет применяться с начала 2027 года.

Цель тестирования — проверка "социальной осведомленности" претендентов на паспорт республики. Экзамен будет включать вопросы об устройстве финского общества, правах и обязанностях граждан. Ответственность за разработку и проведение тестов возложена на Финскую иммиграционную службу (Migri). Новые правила станут частью общей политики правительства по ужесточению условий натурализации для иностранцев.