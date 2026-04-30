РИА Новости: после закрытия границы в Финляндии — безработица и отток молодежи

Раскрыты две проблемы для востока Финляндии после закрытия границы с Россией РИА Новости: после закрытия границы в Финляндии — безработица и отток молодежи

Москва30 апр Вести.Представители молодежи стремятся переехать с востока Финляндии в другие регионы страны с учетом роста безработицы ввиду закрытия границы с Россией.

Об этом со ссылкой на данные статистического управления республики говорится в материале РИА Новости.

Из отчетов следует, что в восточной Финляндии отмечается самый высокий коэффициент демографической нагрузки в стране: более 65-75 иждивенцев на 100 человек.

Наряду с этим численность трудоспособного населения в возрасте до 64 лет сокращается, число людей пенсионного возраста увеличивается и уже составляет 25–35%, а рождаемость остается минимальной​​​, приводит агентство проведенный финским ведомством анализ.

Исходя из данных статслужбы, ситуация с безработицей на востоке Финляндии ухудшилась после закрытия границы с Россией по решению Хельсинки в 2023 году.

Средний показатель безработицы в североевропейской стране достигает 10%, но в приграничных регионах эта цифра местами доходит до 18% из-за резкого сокращения торговли и туризма, говорится в статье.

В 2024 году в Финляндии обсуждалась перспектива образования в приграничье особой экономической зоны с льготным налогообложением. Таким образом власти страны рассчитывали сделать регион привлекательным для бизнеса и стимулировать рост местной экономики.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что в Финляндии с подачи властей организована кампания по запугиванию и преследованию сторонников конструктивных отношений с Россией.