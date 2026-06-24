Bloomberg: безработица в Финляндии выросла до рекордного уровня

Безработица в Финляндии достигла максимума за четверть века Bloomberg: безработица в Финляндии выросла до рекордного уровня

Москва24 июн Вести.Уровень безработицы в Финляндии в мае вырос до 10,8%, что стало самым высоким показателем как минимум с 2000 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Статистического управления страны.

По сравнению с апрелем показатель увеличился на 0,1 процентного пункта. Рост безработицы продолжается на фоне сохраняющихся трудностей в экономике страны.

Как отмечает агентство, восстановление финской экономики после пандемии оказалось одним из самых слабых в Европе. Среди причин называются недостаточный внутренний спрос, сокращение торговли с Россией, а также последствия бюджетной консолидации, направленной на стабилизацию государственных финансов.

Дополнительное давление на экономику оказывает сохраняющаяся геополитическая неопределенность, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке.

Согласно данным Евростата, в настоящее время Финляндия занимает первое место среди стран Европейского союза по уровню безработицы.