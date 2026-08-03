В Финляндии рассказали, как экономика страны пострадала от санкций против РФ Мема: антироссийские санкции оказали большое влияние на экономику Финляндии

Москва3 авг Вести.Антироссийские санкции оказали огромное влияние на экономику Финляндии. Об этом сообщил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в эфире своего YouTube-канала.

Торговля между Россией и Финляндией полностью прекратилась. В результате этих санкций уровень безработицы в Финляндии достиг рекордно высокого уровня. В еврозоне Финляндия входит в число стран с самым высоким уровнем безработицы. Это прямой результат применения санкций против России, желания закрыть торговлю и разорвать связи между Финляндией и Россией рассказал Мема

Он отметил, что особенно сильно пострадали приграничные регионы Финляндии, где закрываются магазины, больше нет туристов, и жизнь "уже не та, что была раньше".

Таким образом, санкции против России оказывают огромное влияние на европейскую экономику. Европа теперь полностью зависит от других стран в плане поставок энергоносителей и нефти. Это оказывает влияние на стоимость жизни, стоимость услуг, стоимость товаров. И в конечном итоге именно потребители расплачиваются за такую ​​глупую политику в отношении России добавил политик

Ранее преподаватель РАНХиГС, обозреватель журнала "Международная жизнь" Павел Хлестов сообщил, что санкции Евросоюза начинают бить по ним тем же самым обухом.

Кроме того, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что санкции против РФ "не работают и обходятся странам ЕС более чем в 3 триллиона евро".