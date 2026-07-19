Москва19 июлВести.Антироссийские санкции Евросоюза неэффективны и потому мало популярны в Европе. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что европейский экономический кризис объясняется враждебностью местных бюрократов по отношению к России и неконтролируемой миграцией.
Неудивительно, что санкции ЕС непопулярны в Европе – они не работают и обходятся странам ЕС более чем в 3 триллиона евронаписал Дмитриев
Ранее глава РФПИ заявил, что страны Евросоюза и Великобритания, претендуя на международной арене на статус "средних держав", должны четко осознавать, что остаются в зависимом от США положении.