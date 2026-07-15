Дмитриев: ЕС и Британия не "средние державы", а вассалы США

"Знать свое место": Дмитриев напомнил ЕС и Британии об их роли вассалов США Дмитриев: ЕС и Британия не "средние державы", а вассалы США

Москва15 июл Вести.Страны Евросоюза и Великобритания, претендуя на международной арене на статус "средних держав", должны четко осознавать, что остаются в зависимом от США положении.

Такое мнение на странице в соцсети X высказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ошибочная стратегия ЕС и Великобритании, ориентированная на статус "средней державы", начала вызывать обеспокоенность у США. Вассалам из ЕС и Великобритании следует знать свое место написал он

Комментарий Дмитриева стал реакцией на высказывания заместителя военного министра США по политическим вопросам Элбриджа Колби, который назвал позиционирование стран как "средних держав" неэффективным способом тратить время и ресурсы.

"Средние державы" — это государства, которые играют значительную экономическую и дипломатическую роль на региональном или международном уровне, но при этом не обладают глобальным доминированием.

Ранее Дмитриев объяснил, зачем Евросоюзу необходимо продолжение конфронтации с Россией.