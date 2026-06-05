Дмитриев попросил не придавать большого значения словам Рубио о санкциях Дмитриев: не стоит придавать большого значения словам Рубио о санкциях против РФ

Москва5 июн Вести.Россия продолжает активное взаимодействие с американской администрацией в конструктивном и прагматичном ключе, поэтому не стоит уделять слишком большого внимания словам госсекретаря США Марко Рубио о сохраняющихся санкциях против РФ. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.

По его словам, Европа и Британия предпринимают много усилий, чтобы усилить антироссийские санкции со стороны США, но пока Белый дом не идет по этому пути.

Наоборот, мы видели смягчение санкций и вейвера на нефть. Поэтому я бы не отдавал слишком много внимания заявлению Рубио. Опять-таки, мы взаимодействуем активно с администрацией США, и конструктивный прагматический диалог продолжается сказал Дмитриев

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не будут на постоянной основе выводить из-под санкций операции, связанные с поставками нефти из России. Он отметил, что курс США состоит в том, что эти санкции сохраняются на постоянной основе.