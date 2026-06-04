Рубио: поставки нефти из РФ не будут постоянно выводиться из-под санкций США

Рубио: США сохраняют политику санкций против РФ Рубио: поставки нефти из РФ не будут постоянно выводиться из-под санкций США

Москва4 июн Вести.Соединенные Штаты не будут на постоянной основе выводить из-под санкций операции, связанные с поставками нефти из РФ. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям американского Сената, передает агентство ТАСС.

Таким образом он прокомментировал публикацию новых генеральных лицензий Министерства финансов США, согласно которым операции по продаже и транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры, выводятся из‑под действия американских санкций.

Это краткосрочные исключения. Они не будут постоянными. Курс США на постоянной основе состоит в том, что эти санкции сохраняются рассказал госсекретарь США

Рубио подчеркнул, что данные исключения сейчас необходимы для мировых рынков.

В какой-то момент эти исключения [из санкций] закончатся, если только не произойдет чего-то масштабного применительно к прекращению войны на Украине добавил Рубио

Ранее он заявил, что Соединенные Штаты хотели бы прекратить продление лицензий на поставки российской нефти как можно скорее.