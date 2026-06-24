Рубио: Трамп решит вопрос о санкциях против нефти РФ с учетом цен

Рубио: вопрос об ослаблении санкций против российской нефти зависит от цен Рубио: Трамп решит вопрос о санкциях против нефти РФ с учетом цен

Москва24 июн Вести.Вашингтон решит вопрос, продлевать ли временное ослабление нефтяных санкций против России, с учетом динамики цен на нефть, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

США в марте ослабили антироссийские санкции, разрешив морские поставки российской нефти. Позднее эта мера продлевалась несколько раз. Срок действия последней лицензии истек 17 июня.

Госсекретарь напомнил, что это были временные меры, чтобы стабилизировать нефтяной рынок из-за роста цен. По его словам, вопрос находится в компетенции президента США Дональда Трампа.

Я не стану раньше президента говорить о том, что будет с временным исключением из санкций после истечения срока его действия. Но, очевидно, у него будет такая возможность. Поскольку нефтяные цены падают сказал журналистам Рубио, его слова приводит ТАСС

Он добавил, что если тенденция снижения нефтяных цен сохранится, то Трамп это "учтет".

Соединенные Штаты могут в скором времени восстановить санкции против российской нефти, говорил неделю назад президент США Дональд Трамп.