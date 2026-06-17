Москва17 июнВести.Истек срок действия последней лицензии США на поставки нефти из России. Она была в силе до 07:01 по московскому времени и разрешала операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки энергоресурсов и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля, передает РИА Новости.
При этом лицензия не распространялась на действия с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.
США во второй раз продлили разрешение на соответствующие операции в мае. Ранее аналогичная лицензия была выпущена в апреле, а изначально меру ввели еще в марте.
Американские власти надеялись разгрузить мировой рынок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Они также хотели избежать резкого дефицита топлива из-за того, что объемы застряли в транзите.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил на саммите стран "Большой семерки", что Соединенные Штаты могут в скором времени восстановить санкции против российской нефти.