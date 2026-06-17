Истек срок действия лицензии США на поставки нефти из России Прекратила действие лицензия США на поставки нефти из России

Москва17 июн Вести.Истек срок действия последней лицензии США на поставки нефти из России. Она была в силе до 07:01 по московскому времени и разрешала операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки энергоресурсов и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля, передает РИА Новости.

При этом лицензия не распространялась на действия с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.

США во второй раз продлили разрешение на соответствующие операции в мае. Ранее аналогичная лицензия была выпущена в апреле, а изначально меру ввели еще в марте.

Американские власти надеялись разгрузить мировой рынок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Они также хотели избежать резкого дефицита топлива из-за того, что объемы застряли в транзите.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил на саммите стран "Большой семерки", что Соединенные Штаты могут в скором времени восстановить санкции против российской нефти.