Москва25 апрВести.Министр финансов Финляндии Риикка Пурра оценила финансовое положение страны как чрезвычайно сложное. Заявления главы финского министерства приводит телерадиокомпания Yle.
По словам Пурра, отношение госдолга Финляндии к ее ВВП приблизилось к 90%, экономический рост приблизился к нулевым значениям, уровень безработицы при этом остается высоким. Кроме того, на бюджете сказывается старение населения.
В связи с этим правительство Финляндии объявило о сокращение расходов на здравоохранение и соцсферу, их финансирование уменьшат на 240 миллионов евро. Как отметила министр, пенсии, социальное обеспечение и оборона составляют значительную долю расходов и экономия на них неизбежна. Глава Минфина, однако, заявила, что это не ударит по самым уязвимым категориям населения.
Пурра указала, что окончательные решения будут приниматься местными властями, но "рамки задает правительство".