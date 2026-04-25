Глава Минфина Финляндии оценила финансовое положение страны как очень сложное Yle: в Финляндии заявили о чрезвычайно сложном финансовом положении

Москва25 апр Вести.Министр финансов Финляндии Риикка Пурра оценила финансовое положение страны как чрезвычайно сложное. Заявления главы финского министерства приводит телерадиокомпания Yle.

По словам Пурра, отношение госдолга Финляндии к ее ВВП приблизилось к 90%, экономический рост приблизился к нулевым значениям, уровень безработицы при этом остается высоким. Кроме того, на бюджете сказывается старение населения.

В связи с этим правительство Финляндии объявило о сокращение расходов на здравоохранение и соцсферу, их финансирование уменьшат на 240 миллионов евро. Как отметила министр, пенсии, социальное обеспечение и оборона составляют значительную долю расходов и экономия на них неизбежна. Глава Минфина, однако, заявила, что это не ударит по самым уязвимым категориям населения.

Пурра указала, что окончательные решения будут приниматься местными властями, но "рамки задает правительство".