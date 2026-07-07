Yle: финские таможенники теряют работу из-за закрытия границы с РФ Более 100 финских таможенников отправлены в неоплачиваемый отпуск

Москва7 июл Вести.Более ста сотрудников финской таможенной службы были отправлены в вынужденные неоплачиваемые отпуска после прекращения работы контрольно-пропускных пунктов со стороны России. Об этом сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle.

Наиболее сложная ситуация сложилась на пунктах пропуска в Нуйямаа и Иматре. Заместитель главного доверенного лица Профсоюза работников таможенников Финляндии Пекка Наски выразил серьёзную обеспокоенность дальнейшими перспективами занятости персонала.

Мы опасаемся, что в худшем случае затяжная ситуация может привести к увольнениям заявил представитель профсоюза

После закрытия автомобильных КПП правительством Финляндии в 2023 году занятость сотрудников обеспечивалась за счёт оформления грузовых составов в Вайниккала, Ниирала и в порту Хамина-Котка. Однако после прекращения железнодорожного грузового сообщения между странами это направление работы также оказалось заблокировано.

Наски добавил, что поиск альтернативных мест внутри ведомства затруднён географическим фактором: открытые вакансии есть в основном в Хельсинки или на западе страны, но переезд для работников, проживающих на восточной границе, затруднителен.