ERR: компании Эстонии на границе с Россией столкнулись с финансовыми трудностями

Эстонские компании на границе с РФ разоряются из-за сокращения трафика ERR: компании Эстонии на границе с Россией столкнулись с финансовыми трудностями

Москва22 мая Вести.Эстонские компании, работающие рядом с пограничными пунктами Койдула и Лухамаа на границе с Россией, сталкиваются с финансовыми трудностями из-за резкого сокращения потока пересекающих границу. Об этом сообщило эстонское гостелерадио ERR.

Представители компаний, работающих в регионе, отмечают, что их модель работы рассчитана на то, что границу будет пересекать гораздо большее число людей, чем сейчас, притом предельные тарифы на их услуги не пересматривались уже 15 лет.

Местная администрация также обеспокоена ситуацией. Волостной старшина Сетомаа Рауль Кудре отметил, что бизнесмены уже начали обсуждать, закрывать ли им свои предприятия.

Если операторы уйдут, возникнет вопрос, кто будет организовывать пересечение границы на этой территории отметил он

Ранее правительство Эстонии решило сократить время работы КПП "Нарва-1" на российской границе на 4 часа с 15 июня. Пункт пропуска будет работать всего 12 часов ежедневно.

До этого Эстония направила дополнительные 17 миллионов евро на укрепление границы с Россией.