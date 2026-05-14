Эстония сократит до 12 часов в день режим работы КПП "Нарва-1" на границе с РФ

Москва14 мая Вести.Режим работы контрольно-пропускного пункта (КПП) "Нарва-1" на границе с Россией будет сокращен на четыре часа с 15 июня. Соответствующее решение приняло правительство Эстонии, сообщил портал национального гостелерадио ERR.

С 15 июня КПП будет работать по 12 часов в день вместо 16 – с 7.00 до 19.00 по московскому времени. Такой график работы первоначально утвержден на два месяца.

Кроме того, власти Эстонии приняли решение закрывать на ночь КПП "Койдула" и "Лухамаа", которые расположены на юго-востоке балтийской республики. До конца августа они будут работать с 7.00 до 19.00 по московскому времени.

Сокращение часов работы позволяет эффективнее распределять сотрудников для охраны государственной границы мотивировал решение глава МИД Эстонии Игорь Таро

Ранее сообщалось, что власти республики выделят 17 миллионов евро на укрепление границы с Россией.