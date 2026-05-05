Премьер Эстонии решил отметить День Европы вблизи границы с Россией Премьер-министр Эстонии Михал 9 мая приедет в Нарву на праздничный концерт

Москва5 мая Вести.Глава правительства Эстонии Кристен Михал посетит Нарву 9 мая для участия в концерте, посвященном Дню Европы, который в ЕС отметят за день до этого, сообщила телерадиокомпания ERR.

Уточняется, что мероприятия пройдут на Рыночной и Стокгольмской площадях в городе, центр которого находится на расстоянии менее 1 километра от КПП на границе с Россией.

Вместе с главой правительства республики в Нарву прибудет комиссар Евросоюза по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.

Ранее эстонское издание Postimees сообщило, что туроператор Hansareisid организовал экскурсионные поездки в Нарву и приграничные с РФ районы на 9 мая, чтобы туристы могли наблюдать за празднованием Дня Победы.

Комментируя ситуацию, в местном отделении полиции сообщили, что в предыдущие годы обстановка в городе в этот день оставалась спокойной.

День Европы — ежегодный праздник, призванный символизировать единство государств Европейского союза и Совета Европы.

До этого Михал призвал Украину не допускать инцидентов с беспилотниками с учетом возможного падения их обломков на территории страны.