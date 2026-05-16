Москва16 мая Вести.Европа должна стать "мирным проектом с оружием в руках", считает премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

На открытии международной конференции в Таллине он заявил, что Европа должна стать мирным проектом с оружием в руках и вносить больший вклад в собственную оборону, сообщает РИА Новости.

Именно с этого начинается доверие заявил Михал, слова которого приводит телерадиокомпания ERR

При этом, по словам Михала, союзникам необходимо "сильное и адаптивное НАТО".

В апреле европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предложил идею Европейского оборонного союза с участием ЕС, Украины и Великобритании.

По его мнению, такой формат интеграции является первым шагом к стратегической независимости блока, а также может стать надежной гарантией безопасности Украины после урегулирования конфликта с Россией.

Одна из его идей заключалась в том, что европейский блок должен создать собственные 100-тысячные вооруженные силы взамен американского контингента.