Президент Эстонии заявил, что Европе нужно готовиться к новым контактам с РФ

Президент Эстонии призвал Европу готовиться к диалогу с Россией Президент Эстонии заявил, что Европе нужно готовиться к новым контактам с РФ

Москва27 апр Вести.Европейским странам уже сейчас следует готовиться к восстановлению контактов с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, на которое ссылается эстонская телерадиокомпания ERR.

Президент Алар Карис заявил в интервью изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией говорится в материале

Отмечается, что в то время как эстонские политики в основном концентрируются на рисках расширения украинского конфликта, Карис призывает задуматься о его окончании и заранее готовиться к периоду после него, вне зависимости от того, когда именно завершатся боевые действия.

Он также указал, что разговоры о возможном переносе боевых действий с Украины на территорию Эстонии выгодны тем, кто стремится навредить стране, и что подобные заявления зачастую являются проекцией личной неуверенности их авторов на Эстонию.