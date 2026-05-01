Президент Эстонии заявил, что сейчас с Путиным "не о чем говорить" Президенту Эстонии Карису пришлось оправдываться за слова о переговорах с РФ

Москва1 мая Вести.Президент Эстонии Алар Карис разъяснил свои слова о возможном возобновлении диалога Европы с Россией после обрушившегося на него шквала критики. В интервью ERR он заявил, что не имел в виду переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в текущих условиях, а говорил о будущем периоде после завершения конфликта на Украине.

Когда я говорю об общении, часто думают, что речь идет о Путине, хотя я о нем ни слова не сказал. Нет, речь идет о России. Речь идет не о контексте сегодняшних переговоров, а о том времени, когда конфликт закончится. Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить пояснил президент Эстонии

Он также заявил, что диалог с Москвой возможен только при условии изменений с ее стороны. По словам Кариса, пока идет война на истощение, "у него нет никакого плана садиться за стол [переговоров]", добавил он, говоря о Путине. Эстонский президент также призвал продолжать давление на Москву с целью заставить ее "уйти туда, откуда она пришла".

Поводом для обсуждения стало заявление Кариса 27 апреля в интервью финской Helsingin Sanomat. Эстонский президент сказал, что после окончания конфликта Европе придется искать формат общения с Москвой.

Мы не собираемся никуда переезжать, и Россия, по всей видимости, тоже. Поэтому мы должны найти способ с ней сосуществовать заявил он

Эти слова спровоцировали скандал. Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что такая позиция не соответствует внешнеполитическому курсу Таллина. "Желание Алара Кариса вступить в диалог с Россией идет вразрез со всей европейской и эстонской политикой", - сказал глава МИД. По данным источников, недовольство также выразили представители оппозиции и правящей коалиции.

Ранее Карис говорил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в 2022 году.