Президент Эстонии назвал ошибку Европы в диалоге с Россией в 2022-м году Президент Эстонии: отказ Европы от переговоров с РФ в 2022-м - ошибка

Москва28 апр Вести.Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в 2022 году Европа допустила ошибку, не заставив Россию сесть за стол переговоров после сражений за Киев. Теперь же Москва более не заинтересована в контактах, приводит слова политика финский ресурс Yle.

Европейский союз вложил в Украину очень много. У нас должны быть собственные планы в отношении России. Эти планы нужно начинать разрабатывать прямо сейчас, потому что процессы в ЕС занимают много времени отметил Карис

По его словам, отношения с Москвой останутся сложными в течение длительного времени, но не исключены изменения в будущем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что России и европейским странам "так или иначе придется выстраивать отношения", поскольку географически они остаются соседями. При этом он отметил, что прежних отношений между Россией и Европой уже не будет – их предстоит строить на новой основе.