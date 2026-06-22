Премьер Эстонии выступил против посредничества ЕС в переговорах России и Украины

Премьер Эстонии заявил, что переговоры по Украине должны идти без участия ЕС Премьер Эстонии выступил против посредничества ЕС в переговорах России и Украины

Москва22 июн Вести.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине должен обсуждаться исключительно в двустороннем формате между Москвой и Киевом без привлечения европейских структур. Соответствующую публикацию политик разместил в соцсети Facebook.

Глава правительства подчеркнул, что диалог возможен только непосредственно между Украиной и Россией.

По его мнению, Европейский союз не должен брать на себя роль посредника, так как подобный статус может привести к сокращению объемов помощи, предоставляемой украинской стороне.

Михал также указал на необходимость проявления стратегической выдержки в вопросе мирного процесса.

Премьер утверждает, что излишняя поспешность при попытках достичь договоренностей не принесет положительных итогов и приведет лишь к негативным результатам.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур признал, что в Европе уже дает о себе знать усталость от конфликта на Украине.