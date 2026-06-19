Песков советует ЕС ознакомиться с реальным положением дел в украинском конфликте

Песков посоветовал ЕС ознакомиться с реальным положением дел на Украине Песков советует ЕС ознакомиться с реальным положением дел в украинском конфликте

Москва19 июн Вести.Странам Евросоюза следует ознакомится с реальным положением дел, в том числе в конфликте на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что если в ЕС появятся силы, которые действительно поймут, что возобновлять диалог с Москвой необходимо, президент России Владимир Путин открыт для двустороннего общения.

Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте сказал Песков

Ранее издание Politico писало, что вопрос о возобновлении контактов с Россией вызвал разногласия среди лидеров европейских стран. По данным газеты, тема обсуждалась в Брюсселе на закрытой встрече европейских лидеров 18 июня.