Politico: лидеры ЕС разошлись во мнении по поводу контактов с Россией

Возможный диалог с Москвой вызвал споры среди европейских лидеров Politico: лидеры ЕС разошлись во мнении по поводу контактов с Россией

Москва19 июн Вести.Вопрос о возобновлении контактов с Россией вызвал разногласия среди лидеров стран Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, тема обсуждалась в Брюсселе на закрытой встрече европейских лидеров 18 июня. Переговоры проходили без помощников и мобильных телефонов и продлились на два часа дольше запланированного.

Газета утверждает, что в ходе дискуссии сформировались два подхода к вопросу взаимодействия с Москвой.

Позиция [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Фридриха] Мерца заключается в том, что сейчас неподходящее время для разговоров с [президентом России Владимиром Путиным], и когда этот момент настанет, инициативу должны взять на себя страны "Е3": Франция, Германия и Великобритания. говорится в материале

При этом большинство других участников обсуждения поддержали позицию председателя Евросоюза Антониу Кошты, который предлагает возобновить диалог с РФ, отмечает издание.

Ранее директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников подчеркнул, что Европа часто говорит о готовности к контактам с Москвой, однако продолжает идти "по пути своей многолетней ошибки".