Москва19 июнВести.Вопрос о возобновлении контактов с Россией вызвал разногласия среди лидеров стран Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на источники.
По ее данным, тема обсуждалась в Брюсселе на закрытой встрече европейских лидеров 18 июня. Переговоры проходили без помощников и мобильных телефонов и продлились на два часа дольше запланированного.
Газета утверждает, что в ходе дискуссии сформировались два подхода к вопросу взаимодействия с Москвой.
Позиция [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Фридриха] Мерца заключается в том, что сейчас неподходящее время для разговоров с [президентом России Владимиром Путиным], и когда этот момент настанет, инициативу должны взять на себя страны "Е3": Франция, Германия и Великобритания.говорится в материале
При этом большинство других участников обсуждения поддержали позицию председателя Евросоюза Антониу Кошты, который предлагает возобновить диалог с РФ, отмечает издание.
Ранее директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников подчеркнул, что Европа часто говорит о готовности к контактам с Москвой, однако продолжает идти "по пути своей многолетней ошибки".