Politico: Европа опасается переговоров Вашингтона и Москвы без участия ЕС

Европа опасается переговоров Вашингтона и Москвы без участия ЕС, пишут СМИ Politico: Европа опасается переговоров Вашингтона и Москвы без участия ЕС

Москва16 июн Вести.В ЕС беспокоятся, что американский лидер Дональд Трамп может попытаться вести переговоры с Москвой без участия европейских партнеров. Об этом пишет Politico.

По информации издания, недавние контакты главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным вызвали опасения в европейских странах. В частности, речь идет о телефонном разговоре лидеров, который состоялся 14 июня.

Помимо этого, как отмечает Politico, Запад обсуждает возможность новой поездки спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.

Подобные шаги усиливают опасения, что США могут предпочесть двусторонний формат переговоров с Москвой без участия европейских союзников, отмечается в публикации.

Также говорится, что Европа внимательно наблюдает за развитием российско-американских контактов на фоне продолжающихся дискуссий по вопросам безопасности и урегулирования международных кризисов.

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что европейцы будут давить на Трампа в вопросе России.