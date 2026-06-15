Эксперт заявил, что европейцы будут давить на Трампа в вопросе России Симонов: европейцы будут давить на Трампа в вопросе России

Москва15 июн Вести.Европейцы будут давить на президента США Дональда Трампа в вопросе России. Об этом ИС "Вести" заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По его словам, европейцы понимают, что в вопросах миграции, гендеров и традиционных ценностей переформатировать Трампа не получится.

Но вот по теме России они его надеются вернуть в свою веру. Cкажем так, если, конечно, может быть и не во времена [экс-президента США Джо] Байдена, то что-то похожее на это … Европейцы попытаются сказать … "давайте вместе сейчас надавим на Россию" … и они, собственно, Трампа будут к этому подвигать, потому что они ждут от Трампа усиления экономического давления на нас, хотя Трампу это не особо выгодно, потому что Трамп пытается продать свою роль модератора … Я думаю, что именно такова будет логика европейцев сказал эксперт

Ранее профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что США никогда не передадут Европе возможность стратегического планирования военных действий, а также под их властью останется все, что связано с ядерным оружием.