Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп хочет усилить свое влияние на Европу.

Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам политика, США никогда не выйдет из состава НАТО и никогда не уйдет из Европы.

Если кто-то наивно полагает, что Трамп своими заявлениями или угрозами выйти из НАТО, вывести свои войска из Европы и так далее намерен ослабить влияние Америки на Европу, они глубоко ошибаются. Потому что на самом деле этим шантажом Трамп хочет усилить свое влияние на Европу. Просто поставить, условно говоря, Европу в такую ситуацию, под такой уровень угроз, которые вынудят эту политическую элиту Европы приползти просто к Дональду Трампу на коленях и просить его о защите Европы. Поэтому Америка никогда не выйдет из состава НАТО. И Америка никогда не уйдет из Европы сказал Килинкаров

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев заявлял, что Европа хочет лишить президента США Дональда Трампа свободы геополитического маневра и с ее стороны будет какая-то попытка серьезного разговора на саммите в Анкаре. Он добавил, что если Трамп и пойдет на войну с Россией, то в США происходят внутриполитические процессы, которые ставят главу Белого дома в состояние близкое к внутриполитической изоляции.