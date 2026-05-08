Каллас попыталась оправдаться за то, что Эстония не празднует День Победы 9 мая

Каллас объяснила, почему в Эстонии не празднуется День Победы 9 мая Каллас попыталась оправдаться за то, что Эстония не празднует День Победы 9 мая

Москва8 мая Вести.В различных странах Европы и общинах внутри них по разному относятся к празднованию 9 мая. Это дискуссионный вопрос. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Ее слова приводит издание Moldpress.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду она объяснила, почему в Эстонии 9 мая не отмечается День Победы.

Дискуссии о том, почему мы не можем отмечать 9 мая как День Победы, исходят из того факта, что если бы после окончания войны мы в Эстонии остались в свободе и независимости, мы могли бы отмечать этот день как победу заявила Каллас

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе без стеснения многие призывают к повторению опыта Адольфа Гитлера, а также готовят нападение на Российскую Федерацию.