Санду с главой парламента и премьером возложила цветы к могилам советских солдат

Москва9 мая Вести.Президент Молдавии Майя Санду, председатель парламента Игорь Гросу и премьер-министр Александр Мунтяну возложили цветы к Вечному огню и могилам советских солдат на территории мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе.

Санду назвала этот день трагичным.

Сегодня мы чтим память всех тех, кто отдал свои жизни во Второй мировой войне ради восстановления мира на нашей земле сказала Санду журналистам

При этом она призвала отмечать День Европы вместо Дня Победы — для этого мероприятия была зарезервирована главная площадь Кишинева.

Однако 9 мая в республике проходит акция "Бессмертный полк", в которой традиционно участвуют десятки тысяч человек. В шествии приняли участие бывшие руководители страны, депутаты парламента и российские дипломаты.

Ранее прозападное правительство республики предпринимало попытки перенести празднование на 8 мая и переименовать его в День поминовения и примирения, но эта инициатива была отложена из-за негативной реакции общества.