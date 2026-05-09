Власти Армении за исключением Пашиняна возложили венки к Вечному огню в Ереване

Москва9 мая Вести.Руководство Армении за исключением премьер-министра Никола Пашиняна возложило венки и цветы к Вечному огню у мемориала "Мать-Армения" в ереванском Парке Победы.

В церемонии участвовали президент страны Ваагн Хачатурян, вице-премьеры, главы МВД, СНБ, СВР, а также секретарь Совета безопасности и замминистра обороны.

Пашинян пропустил торжественное мероприятие из-за участия в предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 7 июня.

Ранее армянский премьер сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет посетить парад Победы в Москве. Он подчеркнул, что пропустит мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая.