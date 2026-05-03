Макрон прибыл на саммит в Армению без супруги

Макрон прилетел на саммит в Ереван без жены Макрон прибыл на саммит в Армению без супруги

Москва3 мая Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Ереван без своей жены Брижит. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Макрон прибыл в Ереван с государственным визитом. И хотя в армянских СМИ появилась информация, что его сопровождает жена Брижит Макрон, однако прилетел он один говорится в сообщении

Французского лидера встречали президент Армении Ваагн Хачатурян, вице-премьер Мгер Григорян, глава администрации премьера Араик Арутюнян, мэр Еревана Тигран Авинян и другие армянские политические деятели.

Французский президент намерен провести в Ереване три дня, 4 мая он поучаствует в саммите Европейского политического сообщества. Ранее для участия в этом мероприятии в Армению прилетел, в частности, глава киевского режима Владимир Зеленский.