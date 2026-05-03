Премьер Испании не смог с первого раза прилететь в Ереван на европейский саммит NTV: самолет премьера Испании Санчеса экстренно сел в Турции из-за неисправности

Москва3 мая Вести.Самолет с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который направлялся в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), был вынужден совершить посадку в Анкаре.

Лайнер экстренно приземлился в столице Турции по техническим причинам, которые не являлись критическими, однако решение о посадке было принято в соответствии с нормами безопасности, сообщил турецкий телеканал NTV.

Санчес останется в Анкаре на ночь и продолжит путь в Ереван утром 4 мая.

Вечером 3 мая в столице Армении приземлился французский борт номер один президента Эммануэля Макрона. Он намерен провести в Ереване три дня и в понедельник, 4 мая также примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Ранее для этого в закавказскую республику прилетел глава киевского режима Владимир Зеленский.

Всего в восьмом саммите ЕПС, который перетечет в первый в истории саммит Армения — Евросоюз будут участвовать высокопоставленные представители пяти десятков государств.