Москва3 маяВести.Самолет с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который направлялся в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), был вынужден совершить посадку в Анкаре.
Лайнер экстренно приземлился в столице Турции по техническим причинам, которые не являлись критическими, однако решение о посадке было принято в соответствии с нормами безопасности, сообщил турецкий телеканал NTV.
Санчес останется в Анкаре на ночь и продолжит путь в Ереван утром 4 мая.
Вечером 3 мая в столице Армении приземлился французский борт номер один президента Эммануэля Макрона. Он намерен провести в Ереване три дня и в понедельник, 4 мая также примет участие в саммите Европейского политического сообщества.
Ранее для этого в закавказскую республику прилетел глава киевского режима Владимир Зеленский.
Всего в восьмом саммите ЕПС, который перетечет в первый в истории саммит Армения — Евросоюз будут участвовать высокопоставленные представители пяти десятков государств.