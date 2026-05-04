Вице-президент Турции Йылмаз прибыл в Армению на саммит ЕПС

Вице-президент Турции прибыл в Армению Вице-президент Турции Йылмаз прибыл в Армению на саммит ЕПС

Москва4 мая Вести.Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Бизнес-джет Йылмаза приземлился в аэропорту "Звартноц", сообщает "Интерфакс". Его встретил вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель республики по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

Саммит ЕПС откроется в Ереване 4 мая. Его ключевой частью станет сессия, посвященная Украине. На следующий день, 5 мая, там же состоится первый саммит Армения — ЕС.