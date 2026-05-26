Ушаков: от Армении на саммите ЕАЭС вместо Пашиняна будет вице-премьер

Москва26 мая Вести.Армению на мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане представит вице-премьер страны, а не премьер Никол Пашинян, сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Пятый Евразийский экономический форум пройдет в Астане 28-29 мая. Форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.

На пленарном заседании выступят главы государств-членов союза, указал Ушаков.

…От Армении будет выступать вице-премьер, поскольку премьер-министр Пашинян в связи с предстоящими выборами в Астану не приедет заявил помощник президента журналистам

Как отметил Ушаков, на форуме ожидается присутствие порядка 3 тысяч человек из 45 стран мира, российская делегация будет насчитывать порядка 400 человек – это в том числе представители деловых ассоциаций, бизнеса, научные эксперты.

Ранее Пашинян уже говорил, что не поедет в Астану из-за высокой занятости в связи с предвыборной кампанией.