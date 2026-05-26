Москва26 маяВести.Армения не сможет быть одновременно и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и в Европейском Союзе (ЕС), заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Наш лидер Владимир Владимирович Путин уже неоднократно публично обращал наше отношение к планам Армении, подчеркивая, что членство одновременно двух объединений просто невозможно, это не получитсясказал он на брифинге
Ушаков добавил, что на заседании Высшего евразийского экономического совета в узком составе 29 мая страны обсудят этот вопрос и дадут оценку возникающих в связи с этим рисков для регионов.
Ранее в Армении высказались о возможном выходе республики из ЕАЭС.