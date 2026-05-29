Песков оценил возможность встречи Путина с вице-премьером Армении Песков: встреча Путина с вице-премьером Армении не запланирована

Москва29 мая Вести.Отдельная встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в рамках Евразийского экономического форума в Казахстане не запланирована. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ИС "Вести".

Нет, отдельная встреча не запланирована. Но, если они захотят, они прекрасно могут поговорить на полях сказал Песков

Он отметил, что на обсуждениях в рамках форума в Астане будут подниматься важные темы.

Сейчас будет саммит в узком составе. И, конечно, наиболее чувствительные темы будут там обсуждаться. [Встречу с вице-премьером Армении] нельзя исключать, конечно, если они [политики] посчитают это целесообразным, то они встретятся добавил Песков

Евразийский экономический форум проходит в столице Казахстана с 28 по 29 мая.