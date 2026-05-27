Москва27 маяВести.На встрече в Астане президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев затронут вопрос о стремлении Армении вступить в Евросоюз, но будет ли заявление на эту тему, они решат сами. Об этом рассказал ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
27 мая российский лидер прибыл с трехдневным визитом в республику.
Сейчас главы государств начнут обсуждение, и они уже решат. Потому что эта тема, конечно же, будет на повесткезаявил Песков
Ранее премьер-министр Армении сообщил, что страна будет счастлива, если ее примут в Евросоюз. Песков выражал сомнение в том, что европейцы ждут товары из Еревана.