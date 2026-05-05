Макрон спел в Ереване под барабаны Пашиняна Макрон спел песню во время ужина с Пашиняном

Москва5 мая Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон спел песню во время ужина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване. Сам армянский премьер аккомпанировал французскому лидеру на барабанах.

Ужин состоялся вечером 4 мая в честь визита Макрона в Армению.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как Макрон сидит у рояля и исполняет песню на французском языке, в то время как Пашинян подыгрывает ему на барабанах.

Ранее Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил, что восемь лет назад никто не приехал бы в Армению, так как ее считали "спутником России".

Зампред бывшей правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян отметил, что слова Макрона лицемерны и лживы.