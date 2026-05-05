Москва5 маяВести.Армения и Франция подписали документ об установлении стратегического партнерства между двумя странами. Трансляция велась местными телеканалами.
Документ подписал президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся в Ереване с госвизитом, и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Подписывается документ об установлении стратегического партнерства между Арменией и Франциейобъявили в ходе церемонии подписания в резиденции президента Армении
Ранее зампред бывшей правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян назвал слова французского президента, будто европейские лидеры игнорировали Армению из-за ее связей с РФ, лицемерными и лживыми.