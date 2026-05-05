Армения и Франция подписали документ об установлении стратегического партнерства

Армения и Франция подписали документ о стратегическом партнерстве Армения и Франция подписали документ об установлении стратегического партнерства

Москва5 мая Вести.Армения и Франция подписали документ об установлении стратегического партнерства между двумя странами. Трансляция велась местными телеканалами.

Документ подписал президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся в Ереване с госвизитом, и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Подписывается документ об установлении стратегического партнерства между Арменией и Францией объявили в ходе церемонии подписания в резиденции президента Армении

Ранее зампред бывшей правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян назвал слова французского президента, будто европейские лидеры игнорировали Армению из-за ее связей с РФ, лицемерными и лживыми.