Москва18 апр Вести.Россия и Армения условились выполнить ранее заключенные договоренности в военно-технической сфере. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в субботу.

Соглашение было достигнуто в ходе переговоров на высшем уровне, которые прошли 1 апреля в Кремле.

У нас есть и было военно-техническое сотрудничество [с Россией], которое на какое-то время существенно приостанавливалось или сокращалось, и да – у нас есть договоренность о реализации ранее достигнутых соглашений сказал Пашинян журналистам

Ранее сообщалось, что Армения работает в тесной связке с Россией в сфере развития технологий в энергетике. Cтраны обсуждают строительство новой атомной электростанции.