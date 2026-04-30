Макрон почтит память жертв геноцида и землетрясения в ходе визита в Армению Макрон посетит Гюмри 5 мая в рамках рабочего визита в Армению

Москва30 апр Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал визит во второй по величине город Армении — Гюмри. Прибытие лидера Пятой республики в страну ожидается 5 мая. По сообщению издания Armenpress, визит будет носить рабочий характер. Стоит отметить, что в Гюмри дислоцируется 102-я военная база Вооруженных сил России.

Программа пребывания президента включает культурные и памятные мероприятия. 5 мая на площади Вардананц в Гюмри запланирован большой концерт, посвященный дружбе между Арменией и Францией и углублению культурного сотрудничества, указывается в публикации. Кроме того, Макрон намерен посетить мемориальный комплекс Цицернакаберд в Ереване, а также почтить память жертв землетрясения 1988 года у мемориала в Гюмри.