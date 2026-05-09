Посол РФ в Молдавии: День Победы – в наших жилах, венах и генах

Москва9 мая Вести.День Победы – в жилах, венах и генах народов. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

Сегодня, 9 мая, на улицах Кишинева состоялись акции "Марш Победы" и "Бессмертный полк".

Вот некоторые начинают говорить … прошло уже больше 80 лет, а вы все отмечаете.. Да мы полторы тысячи лет это будем отмечать! Потому что этот праздник в наших жилах, в наших венах, в наших генах сказал Озеров

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что День Победы – это напоминание людям о важности борьбы с нацизмом.