Москва9 маяВести.День Победы – в жилах, венах и генах народов. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
Сегодня, 9 мая, на улицах Кишинева состоялись акции "Марш Победы" и "Бессмертный полк".
Вот некоторые начинают говорить … прошло уже больше 80 лет, а вы все отмечаете.. Да мы полторы тысячи лет это будем отмечать! Потому что этот праздник в наших жилах, в наших венах, в наших генахсказал Озеров
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что День Победы – это напоминание людям о важности борьбы с нацизмом.