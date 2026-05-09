Посол Вершинин: День Победы – напоминание о важности борьбы с нацизмом

Москва9 мая Вести.День Победы – это напоминание людям о важности борьбы с нацизмом. Такое мнение высказал ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Сергей Вершинин.

По его словам, акции "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка" и "Сад памяти" – это мощное напоминание о том, какой великий подвиг совершили советские люди.

[Они стали] основой победы над фашизмом. И, наверное, очень важно, что сегодня мы напоминаем о коренных причинах того, что случилось. И, наверное, о коренных причинах того, почему нам снова надо идти в бой с нацизмом сказал посол

Ранее генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик заявил, что День Победы объединяет всех людей, независимо от вероисповедания и национальностей.