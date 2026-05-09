Москва9 маяВести.В Словакии помнят о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в освобождении страны и всей Европы от нацизма. Об этом ИС "Вести" заявил посол России в Словакии Сергей Андреев.
Сегодня, 9 мая, в стране состоялись памятные мероприятия в честь Дня Победы. Местные жители принимают активное участие в масштабной акции "Бессмертный полк".
В Словакии хорошо помнят о том, что именно Красная армия, именно Советский Союз сыграли решающую роль в освобождении Словакии и всей Европы от нацизма. Здесь эту память хранят, уважаютсказал Андреев
Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что сегодня, 9 мая, израильтяне по зову сердца собрались отметить День Победы.