Посол Андреев: в Словакии помнят роль СССР в освобождении от нацизма

Посол напомнил о решающей роли СССР в освобождении Словакии от нацизма Посол Андреев: в Словакии помнят роль СССР в освобождении от нацизма

Москва9 мая Вести.В Словакии помнят о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в освобождении страны и всей Европы от нацизма. Об этом ИС "Вести" заявил посол России в Словакии Сергей Андреев.

Сегодня, 9 мая, в стране состоялись памятные мероприятия в честь Дня Победы. Местные жители принимают активное участие в масштабной акции "Бессмертный полк".

В Словакии хорошо помнят о том, что именно Красная армия, именно Советский Союз сыграли решающую роль в освобождении Словакии и всей Европы от нацизма. Здесь эту память хранят, уважают сказал Андреев

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что сегодня, 9 мая, израильтяне по зову сердца собрались отметить День Победы.