"По зову сердца": посол рассказал, как празднуют День Победы в Израиле

Москва9 мая Вести.Сегодня, 9 мая, израильтяне по зову сердца собрались отметить День Победы. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

По его словам, 9 Мая – это не только память о павших, но и праздник победы добра над злом, а также всемирной исторической победы, которая повернула ход истории в правильном направлении.

Во всех семьях бывшего Советского Союза есть свои герои-фронтовики. Сегодня мы отдаем дань глубокого им уважения … память нужна живым, особенно будущим молодым поколениям. В отличие от других стран, а в некоторых из них кощунственно сносятся и оскверняются памятники советским воинам-победителям … Израиль, конечно, здесь совершенно по-другому подходит. Здесь … сооружаются новые памятники, всего насчитывается более 68 мемориалов воинам. Красной Армии освободителем, 50 музеев и памятных комнат … Сегодня собрались те, кто помнят, кто неравнодушен … Мы автобусами сюда никого не свозили. Люди прибыли по зову сердца для сохранения и поддержания добрых и славных традиций сказал посол

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что День Победы напоминает о ценности мира и человеческих жизней.