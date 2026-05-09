Бабушкин отметил увеличение интереса в Индии к празднованию Дня Победы Бабушкин: на индийской земле стараемся распространять правду о ВОВ

Москва9 мая Вести.Индия с каждым годом все шире празднует День Победы. Об этом ИС "Вести" заявил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин.

Сегодня, 9 мая, в Индии прошел парад на мотоциклах, посвященный Дню Победы. Кроме местных жителей, в нем приняли участие и сотрудники российского посольства.

Мы стараемся распространять эту правду о войне, эту память о войне, в Индии, на индийской земле, гостеприимной для нас. И с каждым разом все больше участников, в том числе индийских … также присоединяются сказал Бабушкин

Ранее президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле в честь Дня Победы поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости, а также за дружбу народов.